Результат работы футболиста, федерации, клуба и сборной определяется трофеями. А сборная России изначально не рассчитывала на то, чтобы одержать победу на чемпионате Европы по футболу 2020 (2021). Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

Эксперт отметил, что сборная подошла к чемпионату не в самой лучшей форме, и что были вопросы к тренеру Станиславу Черчесову по персоналиям, которые были приглашены в сборную.

«Там много игроков, которые мне кажутся случайными. В российском футболе есть исполнители более серьезные или более заряженные на победу. Мы видим немного вязкую, рыхлую, аморфную и неинтересную игру. Слава Богу, выиграли матч. Но у кого? У финнов, тоже дебютантов чемпионата Европы. Мы уже этому радуемся», — подчеркнул Мармазов.

По его мнению, все должно начинаться с системного подхода к комплектации главной команды страны, но этого системного подхода нет и в клубном футболе, когда возникает масса вопросов к функционированию «Зенита» или «Спартака».

Украина тоже не рассчитывает на трофеи, но если говорить о чемпионатах Европы, то именно с Советского Союза начинались победы, а Россия является правопреемницей СССР, полагает журналист.

«Россия же всегда в фокусе внимания, а сейчас тем более. И фокус этот неблагожелательный. Мол, они злодеи, ездят на медведях, пьют водку из самовара, а уж тем более играть не умеют. Вот это плохо. Опровергнуть это можно только своей игрой», — убежден специалист.

Конкретно на этом чемпионате Украина объективно смотрится любопытнее, чем сборная России, поскольку она заряжена на победу, а у России не было этого блеска в глазах, заключил собеседник издания.

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