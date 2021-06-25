Ранее сборные России и Украины провели заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборная России крупно проиграла сборной Дании (1:4), заняла последнее место и вылетела из турнира. Сборная Украины уступила сборной Австрии (0:1), заняла третье место и вышла в плей-офф. Она проведет матч 1/8 финала со сборной Швеции.
Эксперт подчеркнул, что вообще не следует идеализировать то «Динамо», поскольку у него тоже хватало проблем, и далеко не все его матчи были выдающимися.
«Да и вообще, при чем здесь украинский футбол? Самое звездное «Динамо» Лобановского, которое выигрывало еврокубки, было советской командой. Просто это все перенесли на современную ситуацию, а иностранные журналисты не очень хорошо знают наш футбол, вот и используют подобные штампы и клише. Наверное, поэтому получился такой образ», — полагает Мармазов.
По его мнению, несмотря на то что на Украине очень слабый и деградирующий чемпионат, там выросла интересная генерация футболистов, причем выросли они потому, что не заиграли в своих украинских командах и оказались в Европе.
Поэтому в данном случае мы имеем дело с командой, которая обладает не местечковым украинским менталитетом, а менталитетом европейским, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.