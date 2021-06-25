Киевское «Динамо» времен Валерия Лобановского представляет собой былинную историю, и сравнивать его с современной сборной Украины не стоит. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

Эксперт подчеркнул, что вообще не следует идеализировать то «Динамо», поскольку у него тоже хватало проблем, и далеко не все его матчи были выдающимися.

«Да и вообще, при чем здесь украинский футбол? Самое звездное «Динамо» Лобановского, которое выигрывало еврокубки, было советской командой. Просто это все перенесли на современную ситуацию, а иностранные журналисты не очень хорошо знают наш футбол, вот и используют подобные штампы и клише. Наверное, поэтому получился такой образ», — полагает Мармазов.

По его мнению, несмотря на то что на Украине очень слабый и деградирующий чемпионат, там выросла интересная генерация футболистов, причем выросли они потому, что не заиграли в своих украинских командах и оказались в Европе.

Поэтому в данном случае мы имеем дело с командой, которая обладает не местечковым украинским менталитетом, а менталитетом европейским, заключил собеседник издания.

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