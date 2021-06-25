Расширение участников чемпионата Европы по футболу с 16 до 24 команд не может нравиться. Как и не может нравиться расширение УЕФА за счет случайных команд вроде Гибралтара или Косово. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

Понятно, что футбольные структуры ищут новые возможности, новые территории и новые вариации для воплощения в жизнь своих коммерческих идей, но футбол достаточно консервативный вид спорта, и развиваться он должен аккуратно, подчеркнул эксперт.

«Если мы решимся на глобальные изменения, то тогда надо увеличивать ворота, отменять положение «вне игры», чтобы по десятку голов было за матч, чтобы были спонсоры. Это будет зрелищно, но это уже будет не футбол. Это будет уже другая история. Точно так же я отношусь к различным расширениям», — уточнил Мармазов.

Все-таки на чемпионате Европы хотелось бы видеть «сливки футбольных сливок», самые лучшие команды, а не несколько сильных команд и кордебалет из случайных команд, заключил собеседник издания.

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