Президент Грузии Саломе Зурабишвили не проявляет на данный момент особой активности, так как не желает быть глубоко вовлеченной в политические процессы, сказал в интервью Украина.ру основатель фонда SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь поведение грузинского лидера связано с конституционной реформой, согласно которой президент не является серьезной политической фигурой, а скорее выступает объединяющим фактором.

«Сама Зурабишвили не хочет быть вовлечена в политические процессы, особенно в вопросы внешней политики, которые ее совершенно не касаются. Так что тут дело и в конституции, и в ее личном подходе», — сказал Сихарулидзе.

По словам эксперта, возможно, если бы в Грузии был президент от «Единого национального движения», он бы вел себя более агрессивно, однако насколько это было бы полезно — неизвестно.

Арчил Сихарулидзе: В Грузии понимают, что никакого НАТО не будет, пока существует Россия © Sputnik / Vladimir Umikashvili Саломе Зурабишвили 22 июня прибыла на Украину с официальным визитом. Ее украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что Киев и Тбилиси намерены усилить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности в Черноморском регионе.

Также, по его словам, Украину и Грузию объединяет совместная цель по приобретению членства в Европейском Союзе и НАТО.

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