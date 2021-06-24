При президентстве Касыма-Жомарта Токаева в Казахстане стали усиливаться позиции национал-патриотов, увеличились контакты с США, стали заметнее критические или негативные высказывания в отношении России.
Эксперт пояснил, что национал-патриоты всегда были прикормлены властью, которая их использовала, чтобы выбить себе дополнительные очки в переговорах с той же Россией.
«Мол, "у нас тут есть силы, которые хотят русский язык запретить, из ЕАЭС выйти, контакты между нашими странами разрушить, но мы им не даём, хоть и нелегко нам это". Таким образом, демонстрировалось, что альтернативы имеющейся в Казахстане власти нет, договариваться надо только с ней и на её условиях», — уточнил Намовир.
При новом президенте в кабинетах властных идеологов, видимо, было решено, что в текущий кризисный период единственным вариантом сплочения нации и сохранения внутриполитической стабильности будет ставка на казахский этнонационализм, отсюда и усиление негативной риторики в отношении ЕАЭС и России, в частности, заключил собеседник издания.
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