Политика казахстанских властей изначально была определённо националистической. Реализовывалась она постепенно, без лишней спешки, но вполне себе неуклонно. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: Казахстанская власть меняет тактику в использовании национал-патриотов © Facebook, Ilya Namovir Касыма-Жомарта Токаева в Казахстане стали усиливаться позиции национал-патриотов, увеличились контакты с США, стали заметнее критические или негативные высказывания в отношении России.

Эксперт пояснил, что национал-патриоты всегда были прикормлены властью, которая их использовала, чтобы выбить себе дополнительные очки в переговорах с той же Россией.

«Мол, "у нас тут есть силы, которые хотят русский язык запретить, из ЕАЭС выйти, контакты между нашими странами разрушить, но мы им не даём, хоть и нелегко нам это". Таким образом, демонстрировалось, что альтернативы имеющейся в Казахстане власти нет, договариваться надо только с ней и на её условиях», — уточнил Намовир.

При новом президенте в кабинетах властных идеологов, видимо, было решено, что в текущий кризисный период единственным вариантом сплочения нации и сохранения внутриполитической стабильности будет ставка на казахский этнонационализм, отсюда и усиление негативной риторики в отношении ЕАЭС и России, в частности, заключил собеседник издания.

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