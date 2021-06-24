«Рост экспорта с начала временного применения Соглашения об ассоциации в 2014 году составил 60%», — сказала Нелина.
При этом в основном из Украины экспортируют зерновые, масличные культуры и масла, а также другие аграрные и пищевые продукты.
По словам Нелиной, удельный вес торговли товарами с ЕС составил 40,7% от общего объема внешней торговли Украины. Она заявила, что ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины.
Представитель правительственного офиса по евроинтеграции Украины добавила, что 4161 стандарт в технической и аграрной сфере Украины был приведен в соответствие с европейскими нормами.
Кроме того, Нелина сообщила, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом на сегодняшний день составляет 54%.