С момента заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году украинский экспорт в ЕС вырос на 60%. Об этом 23 июня сообщила и.о. заместителя гендиректора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Украины Марина Нелина, передает «Обозреватель»

«Рост экспорта с начала временного применения Соглашения об ассоциации в 2014 году составил 60%», — сказала Нелина.

При этом в основном из Украины экспортируют зерновые, масличные культуры и масла, а также другие аграрные и пищевые продукты.

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Представитель правительственного офиса по евроинтеграции Украины добавила, что 4161 стандарт в технической и аграрной сфере Украины был приведен в соответствие с европейскими нормами.

Кроме того, Нелина сообщила, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом на сегодняшний день составляет 54%.