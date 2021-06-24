Отказ США от борьбы с «Северным потоком-2» свидетельствует о том, что Вашингтон пытается либо обмануть, либо подкупить Россию. Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: США решили подкупить Путина, но он копает глубже © РИА Новости, Владимир Трефилов Рональда Рейгана Дугласа Бэндоу, который призвал Белый дом пообещать не предоставлять членство в НАТО ни Грузии, ни Украине, так как, прежде всего, по его словам, это в интересах самих же США, а во-вторых, может стать полезным аргументом в переговорах с Россией.

Эксперт подчеркнул, что заставить Россию подчиниться американской гегемонии, по крайней мере при Владимире Путине с его вооружениями, не удается, а, значит, нужно принимать другое решение.

«Следовательно, нужно попытаться ее либо обмануть, либо подкупить. Обмануть — это «мы понимаем ваши интересы, вашу независимость и будем это учитывать». А подкупить — это как раз то, что Бэндоу предлагает: давайте Байден приедет и скажет: «Владимир Владимирович, обещаем вам, что Украину и Грузию мы в НАТО не примем, вы же этого не хотите, видите, дали достроить "Северный поток — 2" и не будем дальше вводить санкции, будем дальше развивать сотрудничество». Это подкуп», — указал Третьяков.

Но Путин уже давно в политике и понимает, что нельзя вестись на такие примитивные уловки, о чем, в частности, свидетельствует заявление о том, что Украину действительно могут взять в НАТО, заключил собеседник издания.

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