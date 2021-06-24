Якубин отметил, что Украина после подписания соглашения о Евроассоциации не стала больше присутствовать на рынке ЕС, чем это было до 2014 года.
«Более того, тут же очень важный фактор, в каком формате Украина присутствует, а она в основном присутствует в формате сырья, аграрной продукции или услуг, которые предоставляет программист», — сказал политолог.
При этом товары с высокой добавленной стоимостью, то есть высокотехнологичная продукция, Украиной в ЕС не представлены, добавил он.
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