Экономическая часть договора о Евроассоциации по сути оказалась невыгодной для Украины. Об этом в интервью Украина.ру сказал украинский политолог Алексей Якубин

Сырье и люди. На чём зарабатывает Украина © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

«Более того, тут же очень важный фактор, в каком формате Украина присутствует, а она в основном присутствует в формате сырья, аграрной продукции или услуг, которые предоставляет программист», — сказал политолог.

При этом товары с высокой добавленной стоимостью, то есть высокотехнологичная продукция, Украиной в ЕС не представлены, добавил он.

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