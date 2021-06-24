В украинском обществе изменилось мифологическое представление о Евросоюзе как неком райском месте, как это было в 2014-15 годах, сказал в интервью Украина.ру украинский политолог Алексей Якубин

Якубин заявил, что сейчас процесс интеграции Украины в ЕС «лишился позолоты», которая у него была в самом начале, в 2014-15 годах. Сейчас, по его словам, евроассоциацию на Украине скорее воспринимают со скепсисом.

«Да, какой-то процент договора евроассоциации происходит, но стала ли от этого Украина ближе к Евросоюзу? Получается, что по сути нет», — отметил политолог.

ЕС захотел переписать соглашение об ассоциации. Украину ждёт неприятный сюрприз © Facebook, Mission of Ukraine to the EU

Он отметил, что и часть населения страны не хочет ждать, пока Украина превратится во вторую Польшу или Германию, и голосует ногами, уезжая на заработки или ПМЖ в ЕС.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее на Украине заявили, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом на сегодняшний день составляет 54%.