И президент Александр Лукашенко, и население Белоруссии республики должны понимать, что Москва может обеспечить их безопасность только в том случае, если это будет не Союзное государство, а фактически единое государство. Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: США решили подкупить Путина, но он копает глубже © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что президент Владимир Путин в ходе встречи с Джо Байденом фактически намекнул американскому президенту о том, что вмешательство во внутренние дела этих стран, тем более связанное с попытками изменить государственный строй (хороший или плохой), неприемлемо.

«Но Лукашенко, как известно, фигура загадочная во многом, и как себя он поведет, когда опасность миновала, а она миновала, предсказать трудно. Мы уже видим, что вроде бы идет опять отматывание назад. Сколь долго будет вести такую двусмысленную игру Лукашенко, трудно сказать. Пока Путин президент, это зависит от того, что думает он сам. А он говорит правильные, но общие слова, не давая конкретики и не предлагая Лукашенко, публично по крайней мере, вариант создания единого государства или стремительного движения к этому государству», — указал Третьяков.

Теоретически и практически последние события могут привести к реальной интеграции России и Белоруссии, но Лукашенко опять «отматывает» назад, а Путин ему это позволяет, заключил собеседник издания.

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