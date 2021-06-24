Единственный плюс ассоциации Украины с Евросоюзом, который воспринимают жители Украины, — это либерализация визового режима. Об этом в интервью Украина.ру сказал украинский политолог Алексей Якубин

Экс-участник Майдана сказал, что протестующие реально думали о вступлении в Евросоюз © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«А так просто-напросто получается, либерализация визового режима привела к тому, что трудовая миграция начала работать, и получилось, что люди вместо протеста протестовали ногами», — сказал политолог.

Получается, что часть населения Украины просто мигрирует в страны Евросоюза вместо того, чтобы протестовать против низких зарплат или незащищенных социальных прав на родине, отметил Якубин. Однако при этом проблемы в стране не решаются, а Украина теряет население, заключил политолог.

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