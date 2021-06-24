В результате получения Украиной безвизового режима с рядом стран Евросоюза люди смогли найти работу и уехать на заработки за рубеж, указал Якубин. Это сыграло положительную роль для Украины, потому что иначе в стране был бы неизбежен социальный взрыв, пояснил он.
«А так просто-напросто получается, либерализация визового режима привела к тому, что трудовая миграция начала работать, и получилось, что люди вместо протеста протестовали ногами», — сказал политолог.
Получается, что часть населения Украины просто мигрирует в страны Евросоюза вместо того, чтобы протестовать против низких зарплат или незащищенных социальных прав на родине, отметил Якубин. Однако при этом проблемы в стране не решаются, а Украина теряет население, заключил политолог.
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