Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн утверждает, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море. Об этом он заявил газете Daily Mail, передает РИА Новости 24 июня

Накануне британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 по московскому времени и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно имеющимся у российских военных данным, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

Минобороны Великобритании утверждает, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах, а совершало мирный проход через территориальные воды Украины.

«За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту… Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они — на скорости 21», — заявил Оуэн.

«Агрессивная и провокационная политика». Как Украина вмешалась в инцидент с британским эсминцем © REUTERS, Sergey Smolentsev

Корреспондент издания Мару Никол, ставший свидетелем инцидента в Черном море, подтвердил факт предупредительного огня.

«Только российские моряки точно знают, в кого и в каком направлении они стреляли. Но учитывая их раздражение из-за того, что они не могли убедить Defender изменить курс, мы были вероятной целью, хотя и вне зоны поражения», — заявил корреспондент.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия эсминца сознательно подготовленной провокацией и заявил, что после этого российские пограничники и дальше будут занимать жесткую позицию.