По словам Мармазова, скандал вокруг новой формы сборной Украины так просто не забудется. Поэтому за украинскую команду не хочется болеть — всегда вспоминается, что у игроков написано за шиворотом футболок.
На российском ТВ комментаторы доброжелательно настроены в отношении сборной Украины, но нельзя забывать о негативных моментах и этой неприглядной изнанке, отметил Мармазов. При этом, по его словам, футболисты на Украине не являются заложниками политики властей.
«На Украине уже воспитано целое поколение, в том числе футболистов, которые с удовольствием выкрикивают фашистские лозунги. И этот мрачный момент перекрывает все ее достижения, позитивные моменты и даже везучесть сборной Украины на этом турнире», — подытожил эксперт.
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Накануне Евро-2020 Украина представила новый комплект формы сборной. На футболках украинских футболистов нанесли надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертания Украины с Крымом в составе. В УЕФА потребовали заклеить лозунг «Героям слава!» как политический.