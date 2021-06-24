Самое яркое, что могла сделать сборная Украины, она уже сделала - это скандал вокруг новой формы с нацистскими лозунгами, сказал в интервью Украина.ру бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов

Форма и есть содержание. Футбол здесь ни при чем © Facebook, Андрей Павелко

На российском ТВ комментаторы доброжелательно настроены в отношении сборной Украины, но нельзя забывать о негативных моментах и этой неприглядной изнанке, отметил Мармазов. При этом, по его словам, футболисты на Украине не являются заложниками политики властей.

«На Украине уже воспитано целое поколение, в том числе футболистов, которые с удовольствием выкрикивают фашистские лозунги. И этот мрачный момент перекрывает все ее достижения, позитивные моменты и даже везучесть сборной Украины на этом турнире», — подытожил эксперт.

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Накануне Евро-2020 Украина представила новый комплект формы сборной. На футболках украинских футболистов нанесли надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертания Украины с Крымом в составе. В УЕФА потребовали заклеить лозунг «Героям слава!» как политический.