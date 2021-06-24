В футболе иногда включаются в игру вещи, которые объясняются только мистикой. Сборной Украины на ЕВРО-2020 пока очень везет, заявил в интервью Украина.ру бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов

«В футбольной среде фигурирует не очень приличный термин «фартозадый», и этот термин описывает сегодняшнюю сборную Украины. [Андрей] Шевченко — вообще не тренер, но это очень фартовый чувак. И вместе с ним фартовой оказалась вся эта команда», — сказал Мармазов.

При этом после проигрыша Украины Австрии казалось несправедливым развитие событий, при котором Украина выйдет из группы, добавил эксперт.

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Сборная Украины завершила групповой этап чемпионата Европы по футболу 2020 (2021), заняв третье место с разницей забитых и пропущенных мячей 4:5. В плей-офф ей позволили выйти результаты в группе E, где Испания одержала победу над Словакией, а Швеция — над Польшей.

Матч 1/8 финала против Швеции состоится 29 июня в Глазго.