«В футбольной среде фигурирует не очень приличный термин «фартозадый», и этот термин описывает сегодняшнюю сборную Украины. [Андрей] Шевченко — вообще не тренер, но это очень фартовый чувак. И вместе с ним фартовой оказалась вся эта команда», — сказал Мармазов.
При этом после проигрыша Украины Австрии казалось несправедливым развитие событий, при котором Украина выйдет из группы, добавил эксперт.
Но справедливости в мире и на поле нет, и в итоге сборная Украины в 1/8 финала, где она встретится со Швецией, а дальше неизвестно, как сложатся события, заключил он.
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Сборная Украины завершила групповой этап чемпионата Европы по футболу 2020 (2021), заняв третье место с разницей забитых и пропущенных мячей 4:5. В плей-офф ей позволили выйти результаты в группе E, где Испания одержала победу над Словакией, а Швеция — над Польшей.
Матч 1/8 финала против Швеции состоится 29 июня в Глазго.