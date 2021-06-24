«Такие умные и хорошие люди должны рожать много детей. Пополнять золотой генофонд Украины. Потому что очень много дебилов вокруг, начиная с депутатов», — написала одна из подписчиц ведущего.
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Юрий Горбунов — украинский телеведущий и актер, имеет статус заслуженного артиста Украины. Женат шоумен на коллеге Кате Осадчей, которая в апреле объявила о беременности. У пары родится второй общий ребенок, первому Ивану четыре года.
У Осадчей есть еще 18-летний сын Илья от предыдущих отношений, а у Горбунова в первом браке детей не было.