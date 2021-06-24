Евросоюз официально ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС от 24 июня

Война Зеленского: теперь Белоруссия? © пресс-служба президента Украины Александр Лукашенко призвал чиновников показать «мерзавцам по ту сторону границы», что все их санкции — проявление бессилия. Он подчеркнул, что ни на одном предприятии в республике не должно быть падения показателей.

В документе уточняется, что санкции вводятся в ответ на эскалацию грубых нарушений прав человека, преследовании оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23.

Санкции включают:

— ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями и сырьем для них;

— запрет на передачу технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций;

— запрет на передачу товаров и технологий военного и двойного назначения;

— ограничение доступа на финансовые рынки ЕС;

— запрет на услуги страхования для белорусских властей;

— Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе.

В результате последовательного принятия четырех пакетов индивидуальных санкций под европейскими ограничениями находятся 166 граждан Белоруссии, включая Лукашенко и членов его семьи, и 15 организаций.