Прежде всего нужно защитить от нагревания на солнце окна. Для этого можно купить рулонные шторы, которые позволяют регулировать уровень освещенности, либо наклеить на стекла зеркальную пленку. Это поможет снизить температуру на 3-5 градусов.
Специалисты советуют отказаться на время жары от плотных синтетических штор с эффектом блэкаут и повесить светлые занавески из льна. Смачивать шторы водой не рекомендуется, потому что их плотность от этого увеличится и они станут хуже пропускать воздух.
В жару нужно убрать с полов ковры и по возможности чаще делать влажную уборку.
Чтобы было легче заснуть, на ночь можно протереть полы холодной водой. В жару лучше выбирать льняное, хлопковое или шелковое постельное белье. Перед сном попробуйте охладить постельное белье в холодильнике, предварительно упаковав его в целлофановый пакет.
Если нет кондиционера, от зноя спасет вентилятор. Перед ним можно разместить емкость с кубиками льда. Днем не стоит открывать окна, если вентилятор не включен.
Быстро охладиться можно, брызгая на себя воду из пульверизатора, опустив руки под холодную воду или прижав ко лбу полотенце, смоченное прохладной водой. А вот прикладывать к лицу или телу лед, пить ледяную воду или бежать в ледяной душ в жару не стоит. Врачи предупреждают, что это может привести к воспалению.