Как пережить жару в квартире без кондиционера, рассказали на днях эксперты в комментарии изданию Life и радио «Говорит Москва»

Прежде всего нужно защитить от нагревания на солнце окна. Для этого можно купить рулонные шторы, которые позволяют регулировать уровень освещенности, либо наклеить на стекла зеркальную пленку. Это поможет снизить температуру на 3-5 градусов.

Врач назвала продукты для поддержания бодрости в жару © Очаково

В жару нужно убрать с полов ковры и по возможности чаще делать влажную уборку.

Чтобы было легче заснуть, на ночь можно протереть полы холодной водой. В жару лучше выбирать льняное, хлопковое или шелковое постельное белье. Перед сном попробуйте охладить постельное белье в холодильнике, предварительно упаковав его в целлофановый пакет.

Если нет кондиционера, от зноя спасет вентилятор. Перед ним можно разместить емкость с кубиками льда. Днем не стоит открывать окна, если вентилятор не включен.

Быстро охладиться можно, брызгая на себя воду из пульверизатора, опустив руки под холодную воду или прижав ко лбу полотенце, смоченное прохладной водой. А вот прикладывать к лицу или телу лед, пить ледяную воду или бежать в ледяной душ в жару не стоит. Врачи предупреждают, что это может привести к воспалению.