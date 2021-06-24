Соблюдать масочный режим в помещениях необходимо, несмотря на жару, однако стоит подбирать специальные маски, чтобы было легче дышать. Об этом в комментарии РИА Новости на днях сказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев

По словам Лебедева, многие боятся получить тепловой удар из-за ношения маски в жару, однако маска не может существенно нарушить теплообмен. Он посоветовал носить головной убор, но оставлять открытыми другие участки тела.

Астролог сказала, когда мир перестанет носить маски и забудет о коронавирусе © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Летом стоит выбирать светлые и не слишком плотные маски, посоветовал медэксперт. Кроме того, в жару нужно чаще обычного менять маски.

Лучше всего, по словам Лебедева, носить одноразовые медицинские маски, правильно подобранные по размеру.

Кандидат биологических наук, член президиума Федерации лабораторной медицины РФ Евгений Печковский также отметил, что маски не повредят теплообмену организма. Он посоветовал приобрести маску с клапаном, потому что в ней переносить жару легче.

В России и на Украине в последние недели июня установилась аномальная жара, температура воздуха бьет рекорды.