По словам Лебедева, многие боятся получить тепловой удар из-за ношения маски в жару, однако маска не может существенно нарушить теплообмен. Он посоветовал носить головной убор, но оставлять открытыми другие участки тела.
Несмотря на дискомфорт, в жару не стоит отказываться от маски, поскольку опасность заразиться коронавирусом сохраняется, подчеркнул он.
Летом стоит выбирать светлые и не слишком плотные маски, посоветовал медэксперт. Кроме того, в жару нужно чаще обычного менять маски.
Лучше всего, по словам Лебедева, носить одноразовые медицинские маски, правильно подобранные по размеру.
Кандидат биологических наук, член президиума Федерации лабораторной медицины РФ Евгений Печковский также отметил, что маски не повредят теплообмену организма. Он посоветовал приобрести маску с клапаном, потому что в ней переносить жару легче.
В России и на Украине в последние недели июня установилась аномальная жара, температура воздуха бьет рекорды.