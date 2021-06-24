Партия «Гражданский договор» и.о. премьера Армении Никола Пашиняна победила на выборах, потому что Пашинян показал готовность бороться с коррупцией, улучшить экономику и проводить реформу образования, считает основатель аналитического центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.Ру. Эксперт утверждает, что победа Пашиняна в первую очередь свидетельствует о том, что для граждан Армении внутренние проблемы страны важнее проигрыша в Карабахской войне.

По словам эксперта, политические элиты Грузии также поддержали главу «Гражданского договора», так как восприняли его как менее пророссийского политика, в отличие от экс-президента Роберта Кочаряна и его партии «Айястан».

«Пашинян был глотком воздуха. Старым элитам, которые не менялись, было нечего предложить Армении», — сказал Сихарулидзе.

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Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок «Айястан» (самоназвание Армении) экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%.

Третьим идет блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

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