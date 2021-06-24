Ему огласили приговор по делу об избиении протестующих и журналистов перед Черкасской ОГА 23-27 января 2014 года.
«Валерия Костенко суд признал виновным по ч. 1 ст. 171 УПК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 365 УПК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.
Государственное обвинение представляла прокурор Елена Якушина. Костенко находится в розыске.
Ранее, 30 ноября 2013 года, Шевченковский суд объявил приговор по делу «беркутовцев» Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня за разгон Майдана.