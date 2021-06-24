Сосновский районный суд Черкасс огласил приговор бывшему командиру луганского «Беркута» Валерию Костенко, которого заочно приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом 24 июня сообщает «Адвокатская совещательная группа» на своем сайте

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