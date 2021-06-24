«Мы сейчас активным образом работаем над тем, чтобы подписать межправительственное соглашение о вообще безвизовом режиме между Китаем и Украиной», — сказал посол.
Он отметил, что над соглашением о безвизе стали работать после того, как президент Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим въезда на Украину для граждан Китая. Посол назвал эту идею «очень хорошей».
Также Сяньжун проинформировал, что до пандемии в год за границу путешествовали 150 млн китайских туристов, из них на Украину — 60 тысяч.
Ранее Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая в августе-декабре 2020 года и в апреле-сентябре 2021 года.