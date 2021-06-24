Украина и Китай разрабатывают соглашение о безвизовом режиме поездок граждан двух стран. Об этом 24 июня сообщил посол Китая на Украине Фань Сяньжун на пресс-конференции, передают «Украинские новости»

«Мы сейчас активным образом работаем над тем, чтобы подписать межправительственное соглашение о вообще безвизовом режиме между Китаем и Украиной», — сказал посол.

Зеленский ввел временный безвиз с Китаем © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим въезда на Украину для граждан Китая. Посол назвал эту идею «очень хорошей».

Также Сяньжун проинформировал, что до пандемии в год за границу путешествовали 150 млн китайских туристов, из них на Украину — 60 тысяч.

Ранее Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая в августе-декабре 2020 года и в апреле-сентябре 2021 года.