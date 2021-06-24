Фукс отметил, что накануне его адвокаты получили выписки миграционной и налоговой служб России, которые подтверждают, что, соблюдая все процедуры, он вышел из гражданства РФ.
«В Российской Федерации бизнес не веду, налоги не плачу. На скриншотах ниже — информация о недействительных, то есть аннулированных паспортах. Такой паспорт может быть сдан и утилизирован или не сдан… и числиться в розыске — оба варианта, как показано на скриншоте, означают, что документ недействителен», — написал он.
18 июня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против бизнесмена Павла Фукса, который, по данным украинского следствия, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых на Украине.
Кроме того, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции в отношении Фукса применены в связи с деятельностью компании «Голден деррик». Фукс заявил, что намерен оспорить в суде решение о наложении на него персональных санкций.