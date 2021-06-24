Украинский бизнесмен Павел Фукс, в отношении которого СНБО Украины ввело санкции, заявил, что прошел все процедуры по выходу из гражданства Российской Федерации. Об этом 24 июня он сообщил в Telegram, прикрепив соответствующие фотоснимки

Зеленский против олигархов. Почему СНБО Украины ввел санкции против Фирташа и Фукса © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«В Российской Федерации бизнес не веду, налоги не плачу. На скриншотах ниже — информация о недействительных, то есть аннулированных паспортах. Такой паспорт может быть сдан и утилизирован или не сдан… и числиться в розыске — оба варианта, как показано на скриншоте, означают, что документ недействителен», — написал он.

18 июня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против бизнесмена Павла Фукса, который, по данным украинского следствия, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых на Украине.

Кроме того, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции в отношении Фукса применены в связи с деятельностью компании «Голден деррик». Фукс заявил, что намерен оспорить в суде решение о наложении на него персональных санкций.