Витренко также отметил, что большинство санкций можно применить не к самому газопроводу, а к работающим с ним компаниям и операционным денежным потокам.
«Даже если строительство будет завершено, потом этот газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать — есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась… Чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод», — заявил Витренко.
Он рассказал, что в ходе недавнего визита в США он обсуждал с конгрессменами имеющиеся возможности остановки проекта, поскольку администрация президента пока так и не применила действенные санкции.
По его словам, вопрос, который обсуждался с конгрессменами, касался дополнительного законодательства, которое должно поспособствовать наложению санкций администрацией. Также Витренко говорил и с самой администрацией.
Ранее Витренко выразил уверенность, что Украина будет получать плату по ранее заключенному с Россией контракту за транзит газа после запуска «Северного потока-2» даже без транзита по факту.