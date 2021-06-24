Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что техническое завершение строительства «Северного потока-2» еще не означает, что газопровод заработает. Об этом 24 июня он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

Министр энергетики Украины раскрыл варианты противостояния «Северному потоку-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Даже если строительство будет завершено, потом этот газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать — есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась… Чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод», — заявил Витренко.

Он рассказал, что в ходе недавнего визита в США он обсуждал с конгрессменами имеющиеся возможности остановки проекта, поскольку администрация президента пока так и не применила действенные санкции.

По его словам, вопрос, который обсуждался с конгрессменами, касался дополнительного законодательства, которое должно поспособствовать наложению санкций администрацией. Также Витренко говорил и с самой администрацией.

Ранее Витренко выразил уверенность, что Украина будет получать плату по ранее заключенному с Россией контракту за транзит газа после запуска «Северного потока-2» даже без транзита по факту.