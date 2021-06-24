Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что на саммите Украина-ЕС в октябре ожидается решение о присоединении Украины к европейской системе транзита. Об этом она сказала 24 июня на конференции в Киеве, которую транслировали украинские телеканалы
«Мы планируем, что на саммите Украина-ЕС будет решение о присоединении Украины к европейской системе транзита. Это работа, которая уже осуществляется именно Европейским союзом как их домашнее задание», — сказала Стефанишина.
По ее словам, сфера телекоммуникационных услуг получит режим внутреннего рынка, что означает секторальную интеграцию в ЕС.
Саммит Украина-ЕС запланирован на октябрь.
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