«Мы планируем, что на саммите Украина-ЕС будет решение о присоединении Украины к европейской системе транзита. Это работа, которая уже осуществляется именно Европейским союзом как их домашнее задание», — сказала Стефанишина.

Украина-ЕС: скандальный «Миротворец» едва не поставил крест на ассоциации
Украина-ЕС: скандальный «Миротворец» едва не поставил крест на ассоциации
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
По ее словам, сфера телекоммуникационных услуг получит режим внутреннего рынка, что означает секторальную интеграцию в ЕС.

Саммит Украина-ЕС запланирован на октябрь.