Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что на саммите Украина-ЕС в октябре ожидается решение о присоединении Украины к европейской системе транзита. Об этом она сказала 24 июня на конференции в Киеве, которую транслировали украинские телеканалы

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