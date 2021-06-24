После победы 23 июня сборной Швеции над сборной Польши со счетом 3:2 Украина смогла выйти в 1/8 финала Евро с третьего места в группе.
Посол Швеции на Украине разместил в соцсети картинку, на которой один человек роет яму, а около десятка рабочих наблюдают. Подписи на картинке указывают, что работают шведы, а прохлаждаются члены украинской сборной.
«Всегда рады услужить», — подписал он мем.
Ему в комментариях ответил посол Польши на Украине. Он разместил фото игрока сборной Польши с суровым выражением лица и подписью «Улыбается по-польски».
Сборная Украины 29 июня сыграет в плей-офф со сборной Швеции. Победитель матча продолжит участие в Евро-2020, проигравший вылетает из турнира.