По его словам, жара в плане распространения COVID-19 влияет только на социальный фактор: люди разъезжаются на отдых и меньше контактируют друг с другом, таким образом, снижается риск заражения. Однако для самого вируса жара никакого значения не имеет.
«Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций», — сказал биолог.
При этом аномально высокая температура воздуха может повлиять на состояние зараженных людей. В первую очередь это касается тех, у кого есть хронические заболевания, особенно проблемы с кровеносной системой или болезни сердца.
Ранее специалисты больницы «Маунт Оберн» (США) сообщили, что распространение коронавируса замедляется во время жары и при повышенном УФ-излучении. По их данным, при установлении температуры выше 10 градусов по Цельсию распространение инфекции замедляется.