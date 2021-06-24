Высокая температура воздуха не влияет на распространение коронавирусной инфекции. Об этом профессор биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин сказал в комментарии радио Sputnik 24 июня

Плюс сорок и ураганы: летом Украину накроет адская жара © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций», — сказал биолог.

При этом аномально высокая температура воздуха может повлиять на состояние зараженных людей. В первую очередь это касается тех, у кого есть хронические заболевания, особенно проблемы с кровеносной системой или болезни сердца.

Ранее специалисты больницы «Маунт Оберн» (США) сообщили, что распространение коронавируса замедляется во время жары и при повышенном УФ-излучении. По их данным, при установлении температуры выше 10 градусов по Цельсию распространение инфекции замедляется.