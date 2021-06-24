Отмечается, что 27 июня 2014 года Украина, Грузия и Молдавия подписали соглашения об ассоциации с ЕС и с тех пор постепенно их имплементируют.
Главы МИД трех стран заявили, что их государства достигли ощутимого прогресса в реформировании государственного управления, либерализации торговли, европейских трансформациях в сферах транспорта и энергетики и развития контактов между людьми.
Также министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии заявили в статье, что их страны продолжают противостоять конфликтам на своей территории.
«Эти нарушения международного права существенно дестабилизируют европейскую и региональную безопасность и подрывают основанный на правилах международный порядок. Мы рассчитываем на сотрудничество с ЕС ради мира и безопасности в регионе», — говорится в заявлении.
Соглашение о создании формата Ассоциированного трио было подписано в Киеве 17 мая 2021 года.
Ранее с визитом на Украину прибыла президент Грузии Саломе Зурабишвили. В частности, стороны обсудили противодействие России, движение в ЕС и НАТО и взаимное признание документов о вакцинации.