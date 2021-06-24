«По результатам отчетного периода — это пять лет, "Пульс соглашения" (система, которая позволяет гражданам в режиме реального времени отслеживать действия власти на пути евроинтеграции. — Ред.) посчитал общий процент прогресса, который составляет 54%. Это очень хороший показатель, так как мы говорим о более чем половине выполнения обязательств на сегодняшний день», — заявила и.о. заместителя гендиректора Офиса Марина Нелина.
Она отметила, что наибольший прогресс за все время выполнения Соглашения был достигнут в сферах предпринимательства (81%), госзакупок (83%), гуманитарной политики (84%), технических барьеров в торговле (85%), юстиции, свободы, безопасности и прав человека (85%), политического диалога, национальной безопасности и обороны (89%).
Наименьший прогресс был достигнут в сферах финансового сотрудничества и борьбы с мошенничеством (24%), транспорта, транспортной инфраструктуры, почтовых и курьерских услуг (35%) и финансового сектора (36%).
Что касается выполнения Соглашения в рамках шести лет, то за 2015 год Украина выполнила 95% необходимых мер, в 2016-м — 81%, в 2017-м — 68%, в 2018-м — 65%, в 2019-м — 48% и в 2020 году — лишь 34% мер.