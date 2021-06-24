Служба безопасности Украины (СБУ) направила в Минкульт страны представление о внесении в черный список российского рэпера Басты (Василия Вакуленко). Причина - выступление артиста в Крыму, об этом 23 июня написал «Киев. Сегодня»

Украина усмотрела угрозу нацбезопасности в Киркорове © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ранее Вакуленко уже попадал в список культурных персон нон-грата Украины, но в 2020 году запрет был снят. Соответствующий закон предусматривает автоматическое аннулирование санкции спустя три года, если все это время артист не посещал Крым. В СБУ с этим не согласны.

«Мы считаем, что у преступления нет срока давности. После того, как его исключили из этого черного списка, мы проинформировали коллег из Госпогранслужбы, что Баста посещал Крым и это может быть основаниям для них закрыть для него въезд», — отметили в СБУ.

На это в Госпогранслужбе ответили, что при принятии решений могут опираться только на юридические основания, а их в отношении Вакуленко пока нет.

«Новых фактов того, что данное лицо посещало оккупированные территории, нет», — проинформировали в ведомстве.

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Ранее в черный список попал российский рэпер Моргенштерн. Он подал в суд на СБУ, требуя отменить решение о запрете на въезд. На Украине заявили, что сделают все возможное, чтобы не пустить в страну угрожающего национальной безопасности артиста.

Между тем, ровно год назад, другому рэперу из РФ Элджею, удалось в судебном порядке убрать свое имя из перечня невъездных на Украину. Правда в случае с Бастой ситуация несколько серьезней. Бывший глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко объявил за его голову награду.

*Деятельность организации запрещена в РФ.