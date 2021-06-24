В Харьковской области полиция задержала банду рэкетиров, которая под видом общественной организации вымогала деньги у ассенизаторов. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Харьковской области

В Харькове хулиган ходил с гранатой по детской площадке © Нацполиция Харькова

Преступной деятельностью руководил учредитель местной общественной организации. Вместе с ее членами они вымогали деньги у предпринимателей, которые предоставляют услуги населению по вывозу отходов на территории области.

Участники преступной группы обложили ассенизаторов «данью», прикрываясь борьбой с произволом и защитой прав граждан. За выезд машины с отходами за город предприниматели должны были платить рэкетирам по 200 грн, иначе им угрожали физической расправой. Всего банда заработала на вымогательстве 60 тыс. грн.

Обвинительный акт в отношении трех участников преступной группы направлен в суд. «Активистам» грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.