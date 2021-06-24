Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Евгений Иванов 23 июня оценил возможность выдачи электронных виз иностранным гражданам для «вакцинного туризма», передает РИА Новости

Борьба с COVID-19: В Индии ждут «Спутник V», более четверти европейцев против вакцинации, а Сан-Марино запускает «вакцинный туризм»

Он объяснил, что электронная виза — документ общего плана, как деловая, туристическая или для других целей, поэтому «ее невозможно вычленить только для туристов, желающих вакцинироваться».

Дипломат уточнил, что в настоящее время оперштаб работает над тем, чтобы предоставить находящимся в России иностранцам возможность привиться от коронавируса, а также над тем, чтобы предусмотреть ее и для других. Иванов отметил, что сейчас граждане порядка 40 стран, с которыми открыто авиасообщение, могут получить любую визу, приехать и вакцинироваться в ходе своего пребывания в России.

По его словам, когда оперштаб примет решение о возобновлении выдачи электронных виз, «тогда она будет введена для всех категорий, и ее нельзя ввести для какой-то одной категории».