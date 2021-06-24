«Украине нужно дорасти до осознания того, что подход "Что хочу, то и ворочу" не работает и что надо больше уделять внимания внутренним проблемам, которых и на Украине, и в Грузии очень много», — сказал эксперт.
Он сравнил «путь в НАТО» этих двух стран, напомнив, что Грузия в Североатлантический альянс собирается уже довольно давно, с 2006 года, и за это время в стране уже поняли реальное положение дел.
«Я думаю, даже элиты и общество понимают, что никакого НАТО не будет до тех пор, пока Россия существует. Можно сколько угодно говорить о том, что у каждого народа есть право на выбор, но право на выбор есть только у сверхдержав, чьи мнения надо учитывать», — заявил Сихарулидзе.
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