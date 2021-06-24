Перестать выносить НАТО на передний план, а заняться своими делами. Такой совет Украине дал основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в ходе интервью журналисту Украина.ру

«Украине нужно дорасти до осознания того, что подход "Что хочу, то и ворочу" не работает и что надо больше уделять внимания внутренним проблемам, которых и на Украине, и в Грузии очень много», — сказал эксперт.

Украина ждет решения США об участии в переговорах по Донбассу до осени © sud.ua

«Я думаю, даже элиты и общество понимают, что никакого НАТО не будет до тех пор, пока Россия существует. Можно сколько угодно говорить о том, что у каждого народа есть право на выбор, но право на выбор есть только у сверхдержав, чьи мнения надо учитывать», — заявил Сихарулидзе.

Полностью текст интервью можно прочитать здесь.