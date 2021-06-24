Вакцина CoronaVac пока что находится на рассмотрении ЕМА.
«Каждое государство-член ЕС может самостоятельно принимать решение об открытии границ для граждан третьих стран с учетом принципа взаимности в случае, если они прошли полную вакцинацию вакцинами, сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения», — заявили в МИД.
Минздрав Украины в настоящее время заканчивает подготовку шаблона сертификата о вакцинации, отметили в ведомстве. После одобрения Кабмином МИД будет работать над взаимным признанием сертификатов с другими государствами.
Ранее сообщалось, что первой страной-членом Евросоюза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации, стала Венгрия.