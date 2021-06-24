Государства Евросоюза будут самостоятельно принимать решения о допуске на свою территорию путешественников, привитых китайской вакциной CoronaVac. Препарат признан ВОЗ, но не одобрен европейским регулятором. Об этом 23 июня сообщило издание «Гордон» со ссылкой на МИД Украины

Вакцина CoronaVac пока что находится на рассмотрении ЕМА.

«Каждое государство-член ЕС может самостоятельно принимать решение об открытии границ для граждан третьих стран с учетом принципа взаимности в случае, если они прошли полную вакцинацию вакцинами, сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения», — заявили в МИД.

«Противоспутниковое оружие». Почему вакцинированные «Спутником V» не могут въехать на Украину © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что первой страной-членом Евросоюза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации, стала Венгрия.