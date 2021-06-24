Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о наличии «веских научных оснований» предполагать, что комбинирование вакцин против COVID-19 безопасно и эффективно, передает Politico 23 июня

ВОЗ разрешила вакцинировать детей от коронавируса © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк отметили в EMA.

Кроме того, ранние данные из Испании и Германии свидетельствуют об «удовлетворительном иммунном ответе и отсутствии проблем с безопасностью» при сочетании вакцин разных производителей.

Так, Испания, Германия и Франция уже предлагают при вакцинации РНК-вакцину от BioNtech/Pfizer или Moderna в качестве второй дозы молодым людям, которые уже получили первую дозу вакцины Oxford/ AstraZeneca.

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в апреле заявила, что пока не будет рекомендовать прививаться от COVID-19 вакцинами от двух разных производителей.