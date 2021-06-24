Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» и бизнес-элита намерены поддержать на выборах мэра Харькова кандидата Игоря Терехова, который в настоящее время занимает пост и.о. руководителя города. Об этом 24 июня сообщает «РБК-Украина»

Борьба за Харьков: проиграет тот, кого поддержат националисты © Facebook, Эдуард Михайлов Михаил Добкин. Агентство отмечает, что в «Слуге народа» нет кандидата на пост мэра Харькова, который представлял бы интересы правительства. По данным источников, пока не ясно, будет ли партия кого-то выдвигать.

«Пока не ясно, кого выдвигать даже в качестве статиста и есть ли смысл его выдвигать. Несколько депутатов уже говорили, что готовы идти. Ну, наберут они пять процентов. Возможно, мы проведем опрос и скажем, что наш электорат высказался в поддержку честных выборов. Но негласно это будет ставка на Терехова. Президент не в восторге от этой ситуации, он считает, что это недоработка партии», — сказал изданию информированный собеседник в окружении Зеленского.

Кроме того, источник издания в команде президента сообщил, что Терехов — это «продукт консенсуса окружения Кернеса, Павла Фукса и Арсена Авакова». Одним из «козырей» Терехова источник назвал «поддержку представителей центральной власти и местных бизнес-элит».

Утром 17 декабря 2020 года стало известно, что скончался Геннадий Кернес. Он заболел COVID-19 в августе и боролся с болезнью четыре месяца. До перевыборов, которые должны пройти осенью 2021 года, городом руководит Игорь Терехов.