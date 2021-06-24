К концу августа дельта-штамм коронавируса будет составлять 90% всех новых случаев заболевания в Европейском союзе. Об этом заявил директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктор Андреа Аммон, передает пресс-служба ECDC 23 июня

На Украине выявили опасный индийский штамм коронавируса © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк заявил он.

По словам Аммона, предварительные данные показывают, что дельта-штамм может инфицировать людей, получивших только одну дозу имеющихся в настоящее время вакцин. Он полагает, что этот тип COVID-19 будет широко циркулировать в течение лета, особенно среди молодых людей, не охваченных вакцинацией.

«Это может привести к риску заражения более уязвимых людей, которые могут заболеть тяжелой болезнью и умереть, если они не будут полностью привиты», — подчеркнул директор Евроцентра.

В пятницу, 25 июня, Кабинет министров Украины рассмотрит введение дополнительных ограничений в связи с угрозой дельта-штамма.