«Исходя из имеющихся научных данных, штамм "Дельта" более трансмиссивен, чем другие циркулирующие варианты, и, по нашим оценкам, к концу августа он будет составлять 90% всех вирусов SARS-CoV-2, циркулирующих в Европейском союзе», — заявил он.
По словам Аммона, предварительные данные показывают, что дельта-штамм может инфицировать людей, получивших только одну дозу имеющихся в настоящее время вакцин. Он полагает, что этот тип COVID-19 будет широко циркулировать в течение лета, особенно среди молодых людей, не охваченных вакцинацией.
«Это может привести к риску заражения более уязвимых людей, которые могут заболеть тяжелой болезнью и умереть, если они не будут полностью привиты», — подчеркнул директор Евроцентра.
В пятницу, 25 июня, Кабинет министров Украины рассмотрит введение дополнительных ограничений в связи с угрозой дельта-штамма.