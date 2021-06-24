Певец Валерий Меладзе в среду, 23 июня, отметил свой 56-й день рождения. Как именно он решил провести этот день, артист сам рассказал в своем Instagram

«В этот жаркий день нужно успеть многое, повидаться с родными, поговорить с друзьями, прочитать сообщения, проанализировать прошлое, выстроить планы на будущее… просто сегодня мой день рождения!!!» — рассказал сам Меладзе.

Одной из первых певца поздравила его украинская коллега София Ротару, а всего на странице исполнителя было оставлено более 2,5 тысячи комментариев с добрыми пожеланиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НЕПРОГЛЯДНАЯ ТЕМНОТА И «ЧЕРНЫЕ МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ»: СТАЛО ИЗВЕСТНО О СТРАННОСТИ ВАЛЕРИЯ ЛЕОНТЬЕВА.

Зеленская поразила образом в цвет фамилии © Елена Зеленская/Инстаграм

В настоящее время Валерий Меладзе состоит во втором браке. В 2014 году артист женился на бывшей участнице группы «ВИАГра» Альбине Джанабаевой. В этом браке у исполнителя уже трое детей: двое сыновей и дочь, которая родилась в апреле.

Предыдущий союз певца с Ириной Меладзе был заключен в 1989 году, в том браке у артиста родился сын, который умер в младенчестве, а потом на свет появились три дочери.