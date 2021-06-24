«В этот жаркий день нужно успеть многое, повидаться с родными, поговорить с друзьями, прочитать сообщения, проанализировать прошлое, выстроить планы на будущее… просто сегодня мой день рождения!!!» — рассказал сам Меладзе.
Одной из первых певца поздравила его украинская коллега София Ротару, а всего на странице исполнителя было оставлено более 2,5 тысячи комментариев с добрыми пожеланиями.
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По специальности певец инженер-механик по судовым энергетическим установкам, образование будущий артист получал на Украине, в Николаевском кораблестроительном институте имени С.О. Макарова. Там же, во время учебы, Меладзе стал участником институтской музыкальной группы «Апрель».
В настоящее время Валерий Меладзе состоит во втором браке. В 2014 году артист женился на бывшей участнице группы «ВИАГра» Альбине Джанабаевой. В этом браке у исполнителя уже трое детей: двое сыновей и дочь, которая родилась в апреле.
Предыдущий союз певца с Ириной Меладзе был заключен в 1989 году, в том браке у артиста родился сын, который умер в младенчестве, а потом на свет появились три дочери.