Министерство внутренних дел Украины не смогло в пятидневный срок предоставить копию графика-презентации «Динамика противодействия распространению преступного влияния», который был продемонстрирован в ходе заседания 4 июня секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым. Об этом 24 июня говорится в ответе ведомства на запрос «Украинских новостей»

«Сообщаем, что, поскольку указанный запрос (график-презентация «Динамика противодействия распространению преступного влияния») требует поиска информации среди значительного количества данных, в соответствии с п. 4 ст. 20 Закона Украины «О доступе к публичной информации» срок его рассмотрения продлен до 20 рабочих дней», — сказано в ответе.

Замещение воров. Украина стала землёй обетованной для преступников со всего мира © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

4 июня на брифинге по итогам заседания СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине не осталось ни одного «вора в законе» из 34 в списке. Журналисты выяснили, что данное утверждение секретаря СНБО не соответствует действительности.