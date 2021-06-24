«Сообщаем, что, поскольку указанный запрос (график-презентация «Динамика противодействия распространению преступного влияния») требует поиска информации среди значительного количества данных, в соответствии с п. 4 ст. 20 Закона Украины «О доступе к публичной информации» срок его рассмотрения продлен до 20 рабочих дней», — сказано в ответе.
Также отмечается, что ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил о невозможности предоставить копию инфографика-презентации, пояснив, что упомянутыми данными владеет лишь МВД Украины.
4 июня на брифинге по итогам заседания СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине не осталось ни одного «вора в законе» из 34 в списке. Журналисты выяснили, что данное утверждение секретаря СНБО не соответствует действительности.