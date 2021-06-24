Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф Евро-2021. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале 23 июня

Украина впервые вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу © uaf.ua/Павел Кубанов

«Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно заслуженно», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что теперь у команды появился шанс доказать, что все это время они просто разминались, и выразил уверенность в том, что в 1/8 сборная покажет свой «настоящий крутой футбол, к которому все мы привыкли».

Ранее сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. В 1/8 финала спортсмены сыграют либо со сборной Швеции, либо с победителем группы Е — Францией, Германией или Португалией.