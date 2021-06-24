Комитет ПАСЕ по равенству и недискриминации принял резолюцию «Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму». Об этом замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила на своей странице в Facebook 23 июня

Португалия в ОБСЕ заблокировала упоминание крымских татар в заявлении ЕС © РИА Новости, Юрий Лашов / Перейти в фотобанк

Кравчук назвала резолюцию «однозначно победой для Украины», поскольку она содержит призыв ПАСЕ к России «прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в сферах терроризма и экстремизма, зато применять нормы международного права и законодательства Украины».

Также депутат отметила, что резолюция призывает отменить решение, запрещающее деятельность Меджлиса крымско-татарского народа*, и позволить его лидерам Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

* Организация запрещена в РФ