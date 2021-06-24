Депутат Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил, что у тещи лидера партии Виктора Медведчука правоохранители проводят обыски. Об этом 24 июня он сообщил в Facebook

«В этот раз, помимо партийных офисов, кабинетов и жилищ соратников, обыскивают мать жены Медведчука. Пытаются найти доказательства госизмены зятя. Совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу», — написал Кузьмин.

Медведчук и права человека. Лидер украинской оппозиции обратился в ЕСПЧ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома главы ОПЗЖ Виктора Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

Суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.