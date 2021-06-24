По его словам, украинская сторона передала просьбу США присоединиться к процессу переговоров по прекращению войны в Донбассе.
«Уже заявлено о том, что американская сторона в коммуникации с представителями Украины определится, каким может быть вклад США. В июле состоится визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Поэтому именно в таком тайминге — июль-август — возможны новости по поводу этих переговоров», — заявил он.
Подоляк отметил, что Трехсторонняя контактная группа создана как ключевой технический формат для проработки достижений нормандского формата. При этом украинская сторона считает, что в нормандском формате прогресса нет, что отображается и на работе Трехсторонней контактной группы.
Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд для прояснения деталей визита украинского президента Владимира Зеленского в США.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.