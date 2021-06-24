Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд для прояснения деталей визита украинского президента Владимира Зеленского в США. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Офиса президента на сайте

«Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты по приглашению президента США Джо Байдена», — говорится в сообщении.

Кроме того, Нуланд напомнила о непреклонной поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей.

«Президент в бешенстве»: спикер Украины в ТКГ объяснил, почему Зеленский стал критиковать Байдена © РИА Новости, пресс-служба президента Украины Джозеф Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом. Визит планируется на конец июля 2021 года. В МИД Украины заявили, что главной темой переговоров Байдена и Зеленского станет привлечение американской стороны к урегулированию конфликта в Донбассе.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.