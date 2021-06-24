В Киеве 23 июня была зафиксирована температура +34°C, которая побила рекорд 1946 года, когда 23 июня зафиксировали +33°С. Об этом синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала сообщила в эфире Київ.Newsroom

Плюс сорок и ураганы: летом Украину накроет адская жара © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По результатам мониторинга качества воздуха в Киеве было зафиксировано значительное повышение концентрации пыли. В управлении экологии и природных ресурсов Киевской городской госадминистрации (КГГА) утверждают, что в воздухе украинской столицы наблюдаются твердые вещества фракций РМ 2,5 и РМ 10, правда, пока показатели не превышают допустимые пределы.

Чиновники КГГА говорят, что причиной этого явления является внезапная и резкая жара.

«В атмосфере постоянно происходит перемешивание воздуха — так называемая "турбулентная диффузия". Она возникает благодаря резким изменениям скорости ветра, концентрации веществ. Благодаря смешиванию вредные вещества не только переносятся ветром за пределы города, но и поднимаются в верхние слои атмосферы. Но если температура воздуха стремительно растет, то это препятствует перемешиванию слоев воздуха. Горячий воздух не дает загрязняющим веществам подниматься вверх», — отметили экологи.

Ранее Госслужба по ЧС предупредила украинцев о повышенной пожароопасности 23-25 июня.