Владимир Путин поздравил МИА «Россия сегодня» с 80-летием

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 80-летием Международного информационного агентства "Россия сегодня". Желаю вам не останавливаться на достигнутом, активно развиваться, воспитывать талантливую смену. Всего самого доброго», — говорится в сообщении.
Президент вспомнил историю создания агентства в 1941 году, тогда еще Совинформбюро, сотрудники которого выпускали такие программы как «Сводки Совинформбюро» и «Письма с фронта и на фронт», укрепляя боевой дух и веру людей в правое дело.
Владимир Путин добавил, что сейчас коллектив МИА «Россия сегодня» продолжает «традиции честного, подвижнического служения избранному делу», а также подчеркнул, что агентство, объединяющее компетентных профессионалов, удерживает позиции одного из лидеров международного информационного пространства.