Владимир Путин поздравил МИА «Россия сегодня» с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив МИА «Россия сегодня» с 80-летием агентства. Соответствующая телеграмма опубликована в четверг, 24 июня, на сайте Кремля

«Быть открытыми, несмотря на прошлое»: Путин объяснил, как уроки Великой Отечественной помогут сделать современный мир лучше © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Президент вспомнил историю создания агентства в 1941 году, тогда еще Совинформбюро, сотрудники которого выпускали такие программы как «Сводки Совинформбюро» и «Письма с фронта и на фронт», укрепляя боевой дух и веру людей в правое дело.

Владимир Путин добавил, что сейчас коллектив МИА «Россия сегодня» продолжает «традиции честного, подвижнического служения избранному делу», а также подчеркнул, что агентство, объединяющее компетентных профессионалов, удерживает позиции одного из лидеров международного информационного пространства.