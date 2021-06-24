Британский эсминец Defender вторгся в российские территориальные воды и не реагировал на предупреждения, заявил 23 июня посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Channel 4

Американский эсминец покинул Черное море © commons.wikimedia.org, kam.lt

Дипломат напомнил, что ранее начальники генштабов вооруженных сил двух стран подписали протокол, который устанавливает условия урегулирования ситуаций, аналогичных произошедшей.

«У меня нет полной информации, но насколько я знаю, это [выстрелы] прозвучали в качестве предупреждения, потому что корабль не отвечал на предупреждения и какие-то меры требовалось предпринять», — добавил Келин.

Накануне британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 по московскому времени и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно имеющимся у российских военных данным, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.