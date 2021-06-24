Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 23 июня выразила недоумение из-за слов официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах, передает РИА Новости

Путин назвал фарсом обвинения России в кибератаках на США © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Она подчеркнула, что приходится гадать, не отыгрывают ли США назад «достигнутые на самом высоком уровне договоренности».

Захарова добавила, что создается впечатление, будто США пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе «фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак».

По словам дипломата, если Вашингтон совершит кибератаку без предупреждения, то это будут не ответные действия, а необъявленное вероломное нанесение удара первыми.

«Мы очень хотим, чтобы в Вашингтоне восприняли эти слова со всей серьезностью», — отметила Захарова.

В начале недели представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах. Она пояснила, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным упомянул хакерские атаки, в которых обвиняют Россию.

На прошлой неделе на саммите в Женеве Байден предложил Путину помочь разобраться с хакерами внутри страны и передал список запретных для кибератак секторов.