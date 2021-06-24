На Украине прекратили работу угольные предприятия – Волынец
На Украине прекратили работу угольные предприятия – Волынец
© РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк
По его данным, за долги отключают от энергоснабжения шахты ГП «Первомайскуголь», ГП «Мирноградуголь», ГП «Шахта имени М.С. Сургая» и «Южнодонбасская-1». Также предупреждение о прекращении электроснабжения с 14 июля получило ГП «Львовский уголь».

«Различные операторы-поставщики электроэнергии в один день выводят из строя угледобывающие предприятия государственной формы собственности. Долги шахт за электроэнергию в современных условиях — скорее стандартная ситуация, чем чрезвычайное происшествие», — отметил Волынец.

При этом, по его словам, полное обесточивание предприятия хотя бы на несколько часов может привести к необратимым процессам — затоплению шахты и прилегающих территорий. Вопрос требует решения на высшем государственном уровне.

Волынец назвал ситуацию «заговором с молчаливого согласия Минэнерго».

Ранее Волынец рассказал, что задолженность по зарплате перед горняками составляет 1 миллиард 250 миллионов гривен вместе с начислениями.