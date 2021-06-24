Горняков госпредприятия «Мирноградуголь» в Донецкой области в аварийном порядке подняли на поверхность из-за обесточивания шахт за долги за электроэнергию. Об этом председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook 23 июня

На Украине прекратили работу угольные предприятия – Волынец © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Различные операторы-поставщики электроэнергии в один день выводят из строя угледобывающие предприятия государственной формы собственности. Долги шахт за электроэнергию в современных условиях — скорее стандартная ситуация, чем чрезвычайное происшествие», — отметил Волынец.

При этом, по его словам, полное обесточивание предприятия хотя бы на несколько часов может привести к необратимым процессам — затоплению шахты и прилегающих территорий. Вопрос требует решения на высшем государственном уровне.

Волынец назвал ситуацию «заговором с молчаливого согласия Минэнерго».

Ранее Волынец рассказал, что задолженность по зарплате перед горняками составляет 1 миллиард 250 миллионов гривен вместе с начислениями.