В окружении российской певицы Ларисы Долиной пошли разговоры о том, что она якобы подхватила COVID-19 и плохо переносит болезнь, передает «Комсомольская правда» 23 июня

Долина выдала свои чувства к Гребенщикову © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк словам источников, певица уже неделю не появляется на публике и не пришла 21 июня на госэкзамен в вузе, где преподает. При этом перед экзаменом она лично выложила пост в Instagram, в котором рассказала о гордости за своих подопечных, двое из которых идут на золотую медаль, и пожелала всем ни пуха ни пера. После этой публикации в соцсети Долина пропала.

Также на мысли о болезни артистки поклонников подтолкнуло отсутствие каких-либо публикаций на странице ее дочери Лины.

Журналисты обратились за комментарием к бывшему мужу Долиной, но Илья Спицын ответил, что подробности здоровья артистки «это ее личное дело».