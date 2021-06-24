Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский 23 июня в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности назвал Россию опорой международного права и мира, передает РИА Новости

Россия предложила США пути улучшения отношений - Антонов © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По словам Чарногурского, опросы западных агентств по изучению общественного мнения, которые проводятся в европейских странах, как правило, в Словакии приносят малоприятные для их организаторов результаты.

Он отметил, что при выборе стороны в случае конфликта США и России, 20% респондентов проголосовали за Россию и лишь 6% — за США.

На прошлой неделе глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель определил три действия для взаимоотношений Европы с Россией: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Дипломат упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание.