«Мы видим, как в странах Запада с каждым годом все более усиливается антироссийская пропаганда. Несмотря на это, у России растет число друзей», — отметил он.
По словам Чарногурского, опросы западных агентств по изучению общественного мнения, которые проводятся в европейских странах, как правило, в Словакии приносят малоприятные для их организаторов результаты.
Он отметил, что при выборе стороны в случае конфликта США и России, 20% респондентов проголосовали за Россию и лишь 6% — за США.
На прошлой неделе глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель определил три действия для взаимоотношений Европы с Россией: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Дипломат упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание.